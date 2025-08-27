وزير الصناعة والثروة المعدنية يطّلع على أحدث تقنيات التصنيع المتقدم في مجمع (RTP) للأبحاث بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية

البلاد (الرياض)
اطلع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف على أحدث تقنيات التصنيع المتقدم والحلول الصناعية المبتكرة، خلال جولة لمعاليه في مجمع Research Triangle Park (RTP) للأبحاث بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، رافقه خلالها الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي.
وشملت جولته في المجمع زيارة عدد من المؤسسات الرائدة عالميًا في مجالات البحث والابتكار والتقنيات المتقدمة، منها معهد SAS Institute لحلول الذكاء الاصطناعي، الذي تغطي خدماته (140) دولة حول العالم منها المملكة، إضافة إلى زيارة مركز CAMAL للتصنيع المتقدم، ومختبر Energy X Lab الرائد في أبحاث وحلول الطاقة النظيفة المستدامة.
والتقى وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال الجولة قادة تلك المؤسسات، وبحث معهم سبل تعزيز الشراكات الفاعلة في مجالات البحث والابتكار وتقنيات التصنيع المتقدم، وحلول الطاقة المستدامة، وفرص تبادل الخبرات ونقل المعرفة والتقنية، لتسريع التحوُّل الصناعي في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتُجسد الجولة التزام المملكة بتمكين البحث والابتكار وتقنيات التصنيع المتقدم في القطاع الصناعي، لرفع كفاءته وتعزيز تنافسيته عالميًا، وذلك من خلال بناء الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات، وتوطين أحدث التقنيات الصناعية، واستقطاب الاستثمارات النوعية.