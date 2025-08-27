منافسات مثيرة في سادس أسابيع سباقات موسم الطائف

محمد الجليحي (الطائف)
يُنظِّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك خالد للفروسية بالطائف، يومَي الجمعة والسبت الموافق 29 و30 أغسطس 2025، منافسات الأسبوع السادس من موسم سباقات الطائف، وذلك عبر الحفلين الحادي عشر والثاني عشر، بمجموع عشرة أشواط في كل حفل، تتنوع فيها الدرجات والتصنيفات والأعمار، للخيل العربية الأصيلة وخيل الثوروبريد.
ويشهد الشوط السادس من يوم الجمعة مساهمة نادي سباقات الخيل للأفراس المباعة في مزاد 2024، على مسافة 1400 متر وبجائزة قيمة قدرها 500 ألف ريال، يليه الشوط السابع المخصص لمساهمة نادي سباقات الخيل للحصن المباعة في مزاد 2024، على مسافة 1400 متر وبجائزة قدرها 500 ألف ريال.
وفي تاسع الأشواط خصص للشوط التحضيري لكأس الملك فيصل بن عبدالعزيز للخيل العربية أعمار ثلاث سنوات وعلى مسافة 1600 متر، والشوط التحضيري لكأس الأمير عبدالله الفيصل على مسافة 2000 متر، لأعمار أربع سنوات وأكثر.
وفي سباقات يوم السبت؛ خصص الشوط الخامس للشوط التحضيري لكأس الطائف للحصن أعمار السنتين على مسافة 1400 متر، كما خصص الشوط السادس للشوط التحضيري لكأس الطائف للأفراس أعمار السنتين على مسافة 1400 متر.
وفي ثامن الأشواط، سيكون السباق على كأس الأفراس للإنتاج المحلي على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، حيث تختتم الأشواط، بشوط خصص لكأس الشفا على مسافة 2000 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال.