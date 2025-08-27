معرض مستقبل الإعلام “فومكس”.. منصة الابتكار ورحلة الإعلام نحو المستقبل

البلاد (الرياض)
يواصل معرض مستقبل الإعلام “فومكس”، الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ترسيخ مكانته منصةً رائدةً تجمع تجربة الماضي وإنجازاته، وجاهزية الحاضر وقوته، ورؤية المستقبل وأبعاده الرقمية، فمنذ انطلاقه شكّل “فومكس” نقطة التقاء لأحدث الابتكارات والتقنيات، وفضاءً يمزج بين الإبداع وحلول الذكاء الاصطناعي، ليمنح الزوار والشركات المحلية والدولية فرصة الاطلاع على التطورات المتسارعة في صناعة الإعلام، وتعزيز التحول الرقمي، واستكشاف آفاق جديدة للمحتوى الذكي، مقدمًا تجربة متكاملة ترسم ملامح المستقبل الإعلامي برؤية عصرية وشاملة.
وتميّزت النسخ السابقة من “فومكس” بقدرتها على أسر الأنظار عبر الممرات المضيئة والشاشات التفاعلية والأفكار المبتكرة، لتتحول كل زيارة إلى رحلة تفاعلية غنية؛ ففي منطقة “الإنتاج والبث المرئي” تحوّلت الأفكار إلى محتوى رقمي وبرامجي حديث، بينما أظهرت منطقة “الإنتاج والبث الصوتي” أحدث الابتكارات في عالم الصوت، وألقت منطقة “المحتوى” الضوء على الاتجاهات الحديثة التي أعادت رسم خريطة الإعلام، وفتحت آفاقًا جديدة للمحتوى المتطور، وفي قلب “فومكس”، برزت منطقة “المعرفة” منصةً للحوار وتبادل الخبرات، وقدّمت منطقة “الأعمال” شبكة تواصل وفرصًا استثمارية وتعليمية، إلى جانب لقاءات مباشرة مع صُنّاع القرار، لتكون مركزًا إستراتيجيًا للشركات والمواهب.
واستقطبت النسخة الماضية لمعرض “فومكس” أكثر من (150) شركة محلية وإقليمية ودولية، وشهدت توقيع اتفاقيات دعمت التحول الرقمي والإنتاج الإعلامي، ويستعد معرض “فومكس” المصاحب للمنتدى السعودي للإعلام لانطلاق نسخته القادمة في فبراير المقبل برعاية ملكية كريمة، بمشاركة أكثر من (250) شركة محلية وعالمية، ليواصل المعرض تعزيز دوره منصةً رائدة، مركّزًا على محاور رئيسة تشمل الذكاء الاصطناعي في الصحافة وصناعة المحتوى، والسياسات الاقتصادية المرتبطة برؤية المملكة 2030، إضافة إلى الابتكار في السرد القصصي والإنتاج البصري وتحولات تجربة الجمهور، واقتصاد الإعلام والترفيه وفرص الاستثمار.
ومع كل نسخة، وكل منطقة، وكل تجربة، يثبت معرض “فومكس” أنه ليس مجرد حدث سنوي، بل منصة إستراتيجية ترسم مسار الإعلام الرقمي، وتدفع عجلة الابتكار؛ ليعزز مكانة المملكة وجهةً رائدةً للإبداع الإعلامي على المستويين الإقليمي والعالمي.