الرياضة

غدًا.. منتخب الدراجات يستهل مشاركته في آسيوية المضمار 2025

صحيفة البلادaccess_time4 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      27 أغسطس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (الرياض)
يستهل المنتخب السعودي للدراجات “شباب – كبار – سيدات” غدًا مشاركته في منافسات بطولة كأس آسيا للمضمار 2025، التي تستضيفها مدينة سوفان بوري التايلندية، حتى الـ(30) من أغسطس الحالي، بمشاركة أكثر من (13) منتخبًا آسيويًا و(137) لاعبًا ولاعبة.
وضمت قائمة الأخضر بقيادة المدرب الجزائري عبدالباسط حناشي (11) دراجًا هم: عزام العبدالمنعم، وأحمد أبو عبدالله، ومحمد مجرشي، ووائل يماني، وطه الخليفة، وصالح آل زايد، وحسين آل صفر، وسليمان جعفري، ومشاعل الحازمي, ورزان زادة، ومروج عادل.
يُذكر أن المنتخب السعودي أقام معسكرًا إعداديًا على ثلاث مراحل الأولى في مدينة أبها، والثانية في سلوفاكيا، والثالثة في ماليزيا، وسعى الجهاز الفني من خلال تلك المراحل إلى رفع المعدل اللياقي، والانسجام وتطبيق الجمل التكتيكية ورفع معدل السرعات.
وعلى ذات الصعيد، عقد اليوم الاجتماع الفني للبطولة، إذ تم التأكد من أهلية اللاعبين، واعتماد الجدول الزمني للسباقات، واستعراض التحديثات الفنية الأخيرة.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *