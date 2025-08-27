تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. نائب أمير مكة يفتتح أعمال مؤتمر «مسؤولية الجامعات»

البلاد (مكة المكرمة)

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونيابة عنه- حفظه الله- افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مؤتمر”مسؤوليَّة الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري”، الذي تنظمه جامعة أم القرى، لمدة ثلاثة أيام، خلال الفترة من 25 – 27 أغسطس الجاري، في المدينة الجامعية بالعابدية، بحضور وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف البنيان، وعدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة.

ودشّن سموّه خلال افتتاح أعمال المؤتمر منصتَي “مستشارك” و” وعي”، وذلك بعد نجاح مرحلتهما التجريبية؛ إذ تهدف الأولى إلى تقديم الاستشارات المجانية عن بُعد في المجالات التربوية والاجتماعية والتطويرية والصحة النفسية بسرية تامة، عبر نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين وذوي الخبرة، فيما خُصصت منصة “وعي” لاستقبال الملاحظات المتعلقة بالمخالفات الفكرية أو السلوكيات المتطرفة أو الظواهر السلبية.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز دور المملكة في تعزيز القيم الإنسانية والوعي الفكري، وتبادل الخبرات وتنظيم المبادرات المشتركة بين الجامعات السعودية والقطاعات ذات العلاقة، وإبراز دور الجامعات تجاه دعم مؤسسات التنشئة الاجتماعية، ووضع حلول لأبرز التحديات المعاصرة التي تواجه القيم والوعي الفكري، بالإضافة إلى رسم رؤية استشرافية لمسؤولية الجامعات السعودية في ذلك. وأكد رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، أن المؤتمر يجسّد الدور المحوري الذي تقوم به الجامعات السعودية في ترسيخ القيم وتعزيز الوعي الفكري لدى المجتمع الجامعي، مشيرًا إلى أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر تمثل دعمًا كبيرًا لمسيرة التعليم في المملكة، وتحفيزًا لمؤسساتها الأكاديمية للقيام بمسؤولياتها الوطنية والفكرية، مضيفًا أن تدشين منصتي “مستشارك الإلكتروني” و” وعي” يأتي ضمن جهود الجامعة في بناء بيئة جامعية آمنة فكريًّا، وتمكين منسوبيها من الإسهام في حماية الفكر وصون القيم، والحصول على الاستشارات التي تعزز مناعة المجتمع ضد الأفكار المنحرفة.

من جهة ثانية، وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل نائب أمير المنطقة، نائب رئيس اللجنة، أمس اجتماع اللجنة بديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة.

واطلعت اللجنة على جهود وأعمال الجهات ذات العلاقة بخدمة المعتمرين والهادفة إلى تقديم جميع التسهيلات لقاصدي المسجد الحرام ليتمكنوا من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

واستعرضت اللجنة آخر المستجدات المتعلقة بالاستعداد المبكر لحج عام 1447هـ، والمشاريع التطويرية الجاري تنفيذها للتسهيل على ضيوف الرحمن إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.