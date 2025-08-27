القيادة تهنئ رئيسة جمهورية مولدوفا بذكرى استقلال بلادها

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.