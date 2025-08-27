الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يوقع مذكرة تفاهم إستراتيجية لتعزيز منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة

البلاد (الرياض)
أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وميراك كابيتال عن توقيع مذكرة تفاهم إستراتيجية تهدف إلى تسريع نمو قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة, ويجسد ذلك دور الاتحاد في قيادة المنظومة محليًا وعالميًا، إلى جانب التزام ميراك كابيتال بالاستثمار في الشركات التقنية الواعدة، لتشكيل إطار متكامل يعزز المواهب والشركات الناشئة والابتكار بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
تأتي هذه الشراكة امتدادًا للمبادرات التي أطلقها صندوق ميراك للألعاب، وهو صندوق استثماري بقيمة 80 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج تمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، الذي يشرف عليه صندوق التنمية الوطني بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية, ويؤدي صندوق ميراك للألعاب دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، إضافة إلى برنامج “إغنايت للمحتوى الرقمي”، بما يواكب مستهدفات رؤية 2030 ويسهم في دفع عجلة الابتكار والنمو وترسيخ مكانة المملكة مركزًا عالميًا لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية.
ويُشرف صندوق التنمية الوطني على دعم القطاعات الواعدة، ومن بينها قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، من خلال منظومة متكاملة للتمويل التنموي, ويأتي دور صندوق ميراك للألعاب في تحفيز الاستثمار والابتكار في صناعة الألعاب، وتعزيز التعاون الإستراتيجي، ودعم نمو الشركات الناشئة والمشاريع النوعية، بما يُرسخ مكانة المملكة مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال الترفيه الرقمي والتنمية الاقتصادية، ويواكب مستهدفات رؤية 2030.
وقالت الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية روان البتيري: “تتمثل رؤيتنا في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في صناعة أبطال عالميين، وبناء قطاع واعد في الساحة العالمية، وهذه الشراكة تأتي لتسرّع تحقيق هذه الرؤية، من خلال استثمار نوعي يمكّن مواهبنا الوطنية، ويحوّل الأفكار والخطط إلى مشاريع ناجحة ملموسة، الذي بدوره يسهم في بناء إرث اقتصادي وطني مستدام، ويرسّخ مكانة المملكة وجهة عالمية رائدة لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية”.
من جانبه عد المؤسس والرئيس التنفيذي لميراك كابيتال عبدالله التمامي, هذه الشراكة خطوة مهمة نحو دعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، ومن خلال توحيد الجهود مع قيادة الاتحاد سيُمكن رواد الأعمال والمطورين السعوديين، ويُعزز حضور المملكة عالميًّا في صناعة الألعاب.
وإلى جانب تطوير المواهب ودعم الشركات الناشئة، ستفتح مذكرة التفاهم آفاقًا جديدة للتعاون عبر سلسلة قيمة صناعة الألعاب, ويشمل ذلك تطوير برامج تدريب وشهادات مهنية، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم مشاركة المملكة في الفعاليات والبطولات العالمية, وتركز الشراكة على جذب شركات وأستوديوهات الألعاب العالمية إلى المملكة بما يسهم في نقل المعرفة وبناء القدرات المحلية.
ويسعى الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وميراك كابيتال من خلال هذه الشراكة إلى ترسيخ منظومة مستدامة وقابلة للتوسع تقود الابتكار، وتوفر فرصًا اقتصادية جديدة، وتعزز ريادة المملكة في صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية عالميًّا.