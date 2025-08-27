الأحد.. إغلاق باب تسجيل المطايا في مهرجان ولي العهد للهجن

هاني البشر (الرياض)

يغلق الاتحاد السعودي للهجن الأحد المقبل باب التسجيل للمطايا؛ المنتظر مشاركتها في النسخة السابعة من مهرجان ولي العهد للهجن، المقرر أن تنطلق أشواطه على أرض ميدان سباقات الهجن التاريخي بمحافظة الطائف، الثلاثاء المقبل.

وكان الاتحاد؛ قد أسدل الستار في الثاني من أغسطس الجاري على تفاصيل البرنامج الزمني للمهرجان، حيث تضمن إقامة 249 شوطاً، لفئات الهجن المعتمد مشاركتها بالإضافة لـخمسة أشواط، ضمن سباق الهجانة للرجال والسيدات، فيما تجاوزت قيمة جوائز المهرجان الـ 50 مليون ريال.

وأطلق الاتحاد السعودي للهجن- لأول مرة في النسخة السابعة من المهرجان- برنامج العضويات الملاك الهجن، حيث شهدت عملية التسجيل التي انطلقت يومي 25 و27 من أغسطس الجاري التسجيل من خلال عدد ثلاثة عضويات، العضوية المميزة وبلغت رسومها 50 ألف ريال بعدد 11 ميزة مختلفة، العضوية المفتوحة 25 ألف ريال بعدد ثمان ميزات، والعضوية الثالثة العادية ورسومها 500 ريال.

ويُعد المهرجان الذي انطلقت نسخته الأولى عام 2018 محطةً سنوية بارزة في خارطة الفعاليات التراثية والرياضية بالمملكة، ويهدف إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيزه في الثقافة السعودية، ويحظى بإقبال متزايد من جماهير ومحبي رياضة الهجن من داخل المملكة وخارجها.

وأسهم المهرجان منذ انطلاقه في تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية، من خلال فعاليات متنوعة تدعم الموروث الشعبي وتعزز من حضوره، إلى جانب ترسيخ صورة المملكة حاضنةً للتراث والهوية.

وحصد المهرجان خلال دوراته السابقة خمس جوائز محلية ودولية، من أبرزها أربع جوائز من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بينها جائزتان في عام (2018) لأكبر عدد مطايا مشاركة في العالم، وأكبر مجسم هجن مضيء، وجائزة مماثلة في عام (2019)، إلى جانب جائزة جديدة في نسخة عام (2024). كما نال جائزة مكة للتميّز الاقتصادي لعام (2023)، تقديرًا لمساهماته النوعية في تنشيط الحراك الاقتصادي والثقافي المرتبط بالتراث.