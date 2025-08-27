متابعات

أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء

البلاد (الباحة)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، والوفد المرافق له.
ونوّه سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الاستثمار الجريء في المملكة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- حتى غدت المملكة أنموذجًا عالميًا يحتذى به، مشددًا على أن أثر رؤية 2030 يتضح في جميع جوانب حياة المواطن والمقيم، ويؤكد ريادة المملكة واحدة من أهم دول مجموعة العشرين.
وقال: “إن ما حققته “SVC” من تقدم على المستوى الوطني، وقيادتها للمنظومة لتكون المملكة في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الاستثمار الجريء يجسد رؤية 2030، ويعزز مكانتها بصفتها مركزًا رائدًا للاستثمار وريادة الأعمال.
وأفاد سموه بأن ما تقوم به الشركة من دور محوري في دعم الصناديق الاستثمارية لتمكين رواد الأعمال، يسهم في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، ويفتح آفاقًا واسعة للفرص أمام رواد ورائدات الأعمال بمنطقة الباحة.
من جانبه قال الدكتور نبيل كوشك: “إن ما نلمسه من دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- هو المحرك الأساسي لتحقيق قفزات نوعية في قطاع الاستثمار الجريء، وتمكنت المملكة بفضل هذا الدعم من تبوء المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, ونؤكد في SVC التزامنا بمواصلة العمل مع الشركاء والجهات ذات العلاقة في دعم رواد الأعمال من منطقة الباحة للوصول إلى صناديق الاستثمار التي استثمرت فيها الشركة”.
