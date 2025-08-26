متابعات

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج

صحيفة البلادaccess_time3 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      26 أغسطس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (مكة المكرمة)
بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، نائب رئيس اللجنة، اليوم اجتماع اللجنة بديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة.
واطلعت اللجنة على جهود وأعمال الجهات ذات العلاقة بخدمة المعتمرين والهادفة إلى تقديم جميع التسهيلات لقاصدي المسجد الحرام ليتمكنوا من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
واستعرضت اللجنة آخر المستجدات المتعلقة بالاستعداد المبكر لحج عام 1447هـ، والمشاريع التطويرية الجاري تنفيذها للتسهيل على ضيوف الرحمن إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *