نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج

البلاد (مكة المكرمة)
بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، نائب رئيس اللجنة، اليوم اجتماع اللجنة بديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة.
واطلعت اللجنة على جهود وأعمال الجهات ذات العلاقة بخدمة المعتمرين والهادفة إلى تقديم جميع التسهيلات لقاصدي المسجد الحرام ليتمكنوا من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
واستعرضت اللجنة آخر المستجدات المتعلقة بالاستعداد المبكر لحج عام 1447هـ، والمشاريع التطويرية الجاري تنفيذها للتسهيل على ضيوف الرحمن إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.