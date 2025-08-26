المحليات

ضمن برنامج أمل السعودي لمساعدة الأشقاء في سوريا.. اختتام مشروعي القسطرة القلبية والأطراف الصناعية بدمشق

البلاد (دمشق)
اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعَين طبيَّين تطوعيَّين في مجالي القسطرة القلبية للأطفال، والأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مدينة دمشق بالجمهورية العربية السورية، ضمن برنامج أمل التطوعي السعودي لمساعدة الأشقاء في سوريا، بمشاركة 11 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية. وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء 68 عملية، تكللت جميعها بالنجاح التام- ولله الحمد- وتركيب الأطراف الصناعية لـ75 مستفيدًا، فضلًا عن إقامة 91 جلسة في العلاج الطبيعي، ووزّع 50 كرسيًا متحركًا للأفراد من ذوي الهمم.
يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية، التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة من الشعب السوري الشقيق، والتخفيف من معاناته. كما اختتم مركز الملك سلمان المشروع التطوعي العام للإثراء والنقل المعرفي في محافظة عدن، بمشاركة 9 متطوعين من مختلف التخصصات.
وقدم الفريق التطوعي خلال الحملة دورات تدريبية في مجالات الإسعافات الأولية، وإدارة الأزمات والطوارئ، والوقاية من الحرائق وخطط الإخلاء في حالات الطوارئ، والتعامل مع المواد الكيميائية وسلامة المختبرات، استفاد منها 400 متدرب، و ذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم قدرات الشعب اليمني على الاستجابة للطوارئ وتقليل آثار الكوارث، ورفع جاهزية الطواقم المحلية.

