حذرتهم من مواصلة إطلاق الصواريخ.. إسرائيل تهدد بالتصعيد ضد الحوثيين

البلاد (صنعاء)

تصاعد التوتر في اليمن بعد سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت العاصمة صنعاء، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين وتدمير بنى تحتية حيوية.

وأكد مصدر أمني إسرائيلي، أمس (الاثنين)، أن الهجمات ستتوسع وتتعمق إذا استمرت جماعة الحوثي في إطلاق الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية، موضحاً أن”الضربات ضد الحوثيين مستمرة طالما إطلاق الصواريخ مستمر”، مؤكداً استمرار الحصار البحري والجوي لتضييق الخناق على الجماعة، وأن سلاح البحرية قد يشارك في الهجمات المستقبلية، مع احتمال تنفيذ ضربات أوسع وأعمق ضد مواقع الحوثيين في العاصمة اليمنية.

وأفادت وزارة الصحة التابعة للحوثيين بارتفاع عدد الضحايا إلى 71 شخصاً، بينهم أربعة قتلى، نتيجة الغارات على محطة الكهرباء ومحطة شركة النفط في صنعاء، إضافة إلى إصابة 67 آخرين بجروح متفاوتة. وسبق أن أعلنت الوزارة عن سقوط قتيلين و35 جريحاً في حصيلة أولية للقصف.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين، منها القصر الرئاسي ومحطات للطاقة ومنشآت لتخزين الوقود، ردّاً على الهجمات المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة نحو الأراضي الإسرائيلية خلال الأيام الماضية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخراً، أن الحوثيين سيدفعون”ثمناً باهظاً جداً” نتيجة هجماتهم، مؤكداً أن الغارات جاءت لإرسال رسالة قوية للجماعة المدعومة من إيران.

في المقابل، أكدت الجماعة الحوثية أنها ماضية في الدفاع عن سيادة اليمن وحماية العاصمة، مشددة على أنها لن تتراجع في الرد على العدوان الإسرائيلي، كما شهدت الأيام الماضية إطلاق الحوثيين صاروخاً على إسرائيل، قال الجيش الإسرائيلي: إنه كان مزوداً لأول مرة برأس حربي يتشظى، وهو ما أثار قلقاً كبيراً في تل أبيب.

وتأتي هذه التطورات بعد أن كثفت إسرائيل غاراتها على مواقع الحوثيين منذ يوليو 2024، استهدفت خلالها عشرات المواقع، كما توسع الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر مستهدفين السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد شنتا غارات لضمان أمن الممرات المائية، قبل أن توقع أمريكا في مايو 2025 اتفاقاً بوساطة عُمانية لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، ما أنهى الضربات الأميركية التي استمرت لأسابيع.

ومع تصاعد التوتر، يبدو أن الأزمة بين إسرائيل والحوثيين تدخل مرحلة جديدة، قد تتسم بتوسيع نطاق الضربات العسكرية في حال استمرار الصواريخ، وسط مخاوف من تأثير ذلك على المدنيين والبنية التحتية في العاصمة اليمنية.