بطولة “نجران تستاهل” تواصل فعالياتها لليوم السادس بثلاث مباريات

البلاد (نجران)
تواصلت أمس فعاليات بطولة “نجران تستاهل”، لكرة القدم للصالات للجهات الحكومية، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وينظمها فرع وزارة الرياضة بالمنطقة، بالشراكة مع جمعية “واعد”، وذلك على صالة مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، بمشاركة (19) جهة حكومية.
وشهد اليوم السادس للبطولة، إقامة ثلاث مباريات، جمعت المباراة الأولى، بين فريقي إمارة منطقة نجران وجامعة نجران، وانتهت بفوز الأول بـ(3) أهداف لهدف، وجمعت المباراة الثانية فريقي تراحم وأمن الطرق، وانتهت لصالح الثاني بـ (5) أهداف مقابل (3)، فيما كانت آخر مباريات اليوم السادس للبطولة، بين فريقي فرع وزارة النقل والمركز الوطني للرقابة، وانتهت بفوز الأول بـ (3) أهداف لهدفين.