اللجنة التنسيقية تزور قرية الرياضيين للاطلاع على التحضيرات النهائية لدورة ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025

access_time3 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      26 أغسطس 2025
البلاد (الرياض)
زارت اللجنة التنسيقية لدورة ألعاب التضامن الإسلامي– الرياض 2025، أمس، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المقر الرسمي لقرية الرياضيين، والتي ستستضيف الوفود المشاركة في الدورة المقرر إقامتها بالعاصمة الرياض خلال الفترة من (7 إلى 21) نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من (3000) رياضي يمثلون (57) دولة إسلامية؛ وذلك بهدف الوقوف على جاهزية المقر لاستقبال الوفود المشاركة في النسخة السادسة.
وخلال الزيارة التي حضرها صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، اطّلعت اللجنة على المرافق المختلفة داخل القرية الرياضية، والخدمات المقدمة للوفود بما يضمن توفير بيئة إقامة متكاملة وآمنة، تعكس جودة التنظيم والاستعدادات المتميزة لاستضافة هذا الحدث الرياضي الإسلامي الكبير، بالإضافة لمكان المعيشة المجهز للرياضيين الأولمبيين والبارالمبين.
وتأتي زيارة اللجنة بعد الاجتماع الذي عُقد الأحد الماضي في الرياض بين اللجنة التنسيقية واللجنة العليا المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي؛ لمناقشة آخر الاستعدادات والتحضيرات لانطلاقة الدورة.
