الإعلان عن نزالات نصف النهائي في بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرياض

هاني البشر (الرياض)

أعلنت رابطة الدوري الاحترافي للمقاتلين (PFL) عن تفاصيل بطولة نصف النهائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت شعار “مواجهة الأبطال”، التي ستُقام يوم السبت 27 سبتمبر المقبل في صالة ذا أرينا بالعاصمة الرياض، بمشاركة نخبة من أبرز المقاتلين على مستوى المنطقة.

الحدث المرتقب سيحمل في نزاله الرئيسي مواجهة من العيار الثقيل بين الكويتي محمد الأقرع، وصيف نسخة العام الماضي وصاحب السجل الاحترافي (8-1)، والمصري أيمن جلال (4-1، 2 “لا قرار”)، في منافسة كبيرة على بطاقة التأهل إلى نهائي وزن الويلتر. الأقرع يدخل اللقاء مدفوعًا بانتصاره الأخير على عمر حسين، فيما يتطلع جلال إلى استعادة بريقه بعد قرار اللجنة الأخير الذي أعاد إليه حظوظ المنافسة.

أما النزال الرئيس المشترك في وزن الخفيف فيجمع الإيراني محسن “الفتى الذهبي” محمدسيفي (8-2)، بطل نسخة 2024، مع العراقي محمد فهمي (5-0) الذي ما زال يحافظ على سجله النظيف. المواجهة تُوصف بأنها اختبار حقيقي لتجربة محمدسيفي وخبرة بطولاته في مواجهة حماس المقاتل العراقي الشاب الذي خطف الأضواء منذ ظهوره الأول.

وسيكون للجماهير السعودية موعد خاص مع ابن المملكة مالك باسهل (1-0) حين يدخل نزالًا استعراضيًا في وزن الريشة أمام المصري أحمد مصطفى (3-1)، باسهل الذي تألق في ظهوره الأول بالضربة القاضية الفنية، يسعى لتأكيد مكانته كممثل للرياضة السعودية على أرضه وبين جماهيره.

وفي نصف نهائي وزن الريشة أيضًا، يتطلع المصري إسلام “الزومبي المصري” رضا (13-1) إلى مواصلة انتصاراته عندما يواجه المغربي طه “أسد الأطلس” بنداوود (5-0). المواجهة تكتسب أهمية خاصة لكونها تجمع بين خبرة رضا وسلسلة انتصاراته المتتالية، والطموح الكبير للمقاتل المغربي الشاب غير المهزوم.

أما في نزالات الوزن الخفيف، فسيصطدم الجزائري صلاح الدين هاملي (9-0) صاحب المسيرة الخالية من الهزائم بالمغربي سهيل ثائري (8-6-1)، في لقاء يحمل صبغة شمال أفريقية خالصة. وفي وزن البانتم، يلتقي الجزائري مختار بنقاسي (25-9) المخضرم، مع الأردني نورس أبزاخ (13-6) في مواجهة خبرة مقابل طموح.

ولن تخلو الأمسية من نزالات إضافية تعزز قوة البطاقة، حيث يواجه المغربي بدر الدين دياني (9-3) الإيراني أمير فضلي (7-3) في نصف نهائي الويلتر، كما يلتقي الجزائري يانيس غموري (12-3) بالمصري عاصم غانم (7-0) في نصف نهائي وزن الفذر، بينما يشهد نصف نهائي البانتم مواجهة بين المغربي زافير علوي (16-6) والمصري إسلام يوسف (6-2).

أما النزالات الاستعراضية فتشهد مواجهة أردنية – عراقية بين حسين سالم (12-6) وعزّ الدين الديرباني (15-5) في وزن الذبابة، إلى جانب لقاء كويتي – مصري يجمع عبدالله سليم (5-1) وأحمد السيسي (6-2) في وزن الخفيف، إضافة إلى نزال هاوي مثير بين السعودي عبدالعزيز بن معمر والمصري حسن مصطفى.

وأكدت رابطة PFL أن بطولة نصف النهائي في الرياض ستشكل محطة استثنائية على طريق النهائي، مشيرة إلى أن التنظيم سيواكب المكانة التي باتت تحتلها المملكة كوجهة بارزة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.