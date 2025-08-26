أمير منطقة الباحة ينوّه بدور الإعلام في إبراز ما تتمتع به المنطقة من مقومات سياحية واستثمارية وتنموية

البلاد (الباحة)
ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام وعناية بالإعلام، لما يمثله من أهمية في إبراز مختلف الجوانب التنموية والاجتماعية والاقتصادية والسياحية.
ونوّه سموه خلال لقائه بإعلاميي ومنسوبي الأجهزة الإعلامية في المنطقة بجهود منظومة وزارة الإعلام في منطقة الباحة، الممثلة في وكالة الأنباء السعودية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وجميع الإعلاميين والإعلاميات خلال موسم الصيف، وإبراز ما تتمتع به المنطقة من مقومات سياحية واستثمارية وتنموية وإرث تاريخي يعكس تراثها وأصالتها.
وأشار سمو أمير الباحة إلى أهمية إبراز ما تزخر به المنطقة من مقومات طبيعية ونوعية، مثل الطبيعة والأجواء وقصص الإنسان والمكان والثقافة وتراث وتاريخ المنطقة والفنون العمرانية، لما يملكه الإعلام من دور مهم في جذب رواد الأعمال والفرص الاستثمارية في المنطقة.
وأكّد سموه ضرورة دعم منظومات الإعلام بالمنطقة من خلال البرامج التدريبية والتجهيزات الفنية والكوادر البشرية، مشيرًا إلى أهمية استمرار وتكثيف الجهود الإعلامية وتغطية مختلف المناسبات بالمنطقة خلال مواسم الصيف والشتاء.
وأشاد الأمير حسام بن سعود، بجهود وزارة الإعلام من خلال منظوماتها الإعلامية، لإبراز المنطقة إعلاميًا في الجوانب كافة.
وشاهد سموه والحضور خلال اللقاء عرضًا مرئيًا عن جهود منظومة الإعلام بمنطقة الباحة، حيث استعرض رئيس مركز التواصل الحكومي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام عبدالرحمن بن محسن مجرشي، جهود الوزارة، ووكالة الأنباء السعودية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، ومركز التواصل الحكومي من العام 2024 وحتى الآن، مشيرًا إلى أنه تم نشر أكثر 3000 مادة إعلامية مدعمة بالصور والفيديو والتصاميم، من خلال منصات التواصل الاجتماعي للمنظومة الإعلامية، كما استعرض مشروعات وبرامج الوزارة المنفذة خلال الفترة الماضية، ومبادراتها المستقبلية.
واشتمل العرض على عدد من النماذج والشواهد للتغطيات الإعلامية لمنظومة الإعلام بالمنطقة بمختلف الفنون الصحفية، التي تم نشرها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقدم متحدث وزارة الإعلام الشكر لسمو أمير منطقة الباحة على ما ويليه من اهتمام ودعم لمنظومة وزارة الإعلام بالمنطقة، ناقلًا لسموه تحيات وتقدير وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري.