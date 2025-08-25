80 % نمو صادرات القطاع ..المديفر: 180 مليار ريال استثمارات تعدينية جديدة في المملكة

الأولى

البلاد (الرياض)
كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، أن صادرات المملكة من الصناعات التعدينية نمت بأكثر من 80 %، وأن حجم الاستثمارات التعدينية قيد التنفيذ والدراسة حالياً يبلغ نحو 180 مليار ريال. وأشار إلى توسع المملكة في صناعات إستراتيجية؛ مثل الفوسفات والحديد والألمنيوم والنحاس، ومشاريع الذهب، مؤكدًا أن رؤية المملكة 2030 أحدثت تحولاً جوهرياً في قطاع التعدين، والتقدم في مؤشر “فريزر” العالمي، مستفيدة من قوة التشريعات واستقرار البيئة الاستثمارية.


وأوضح المهندس المديفر أن نظام الاستثمار التعديني في المملكة يُعد اليوم من بين الأفضل عالمياً؛ بفضل وضوحه وشفافيته وحمايته لحقوق المستثمر والدولة والمجتمع، مشيراً إلى أن الإصلاحات رفعت عدد رخص الكشف من 50 رخصة سنوياً قبل الرؤية إلى نحو 400 رخصة سنوياً حالياً، وزيادة المساحات المطروحة للاستثمار إلى 50 ألف كيلومتر مربع سنوياً ، وهو ما ضاعف تقديرات قيمة الثروات المعدنية من 5 تريليونات ريال إلى ما يقارب 10 تريليونات ريال.
وأشار إلى النجاح الكبير الذي يحققه مؤتمر التعدين الدولي، حيث يستقطب أكثر من 18 ألف مشارك سنوياً؛ ليصبح من أبرز المؤتمرات العالمية في مجاله.

