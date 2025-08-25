سمو وزير الخارجية يلتقي وزير خارجيتي سوريا وباكستان

كما التقى سمو وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية السيد/ محمد إسحاق دار، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية الواحدة والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، المنعقدة بمقر المنظمة في جدة.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، والمستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة.

حضر اللقاءين، سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.