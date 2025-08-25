السياسة

سمو وزير الخارجية يلتقي وزير خارجيتي سوريا وباكستان

صحيفة البلادaccess_time2 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      25 أغسطس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
واس (جدة)
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بوزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية السيد أسعد الشيباني، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية الواحدة والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، المنعقدة بمقر المنظمة في جدة.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناقشة الجهود الرامية لدعم أمن واستقرار المنطقة؛ وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والسياسية.
كما التقى سمو وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية السيد/ محمد إسحاق دار، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية الواحدة والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، المنعقدة بمقر المنظمة في جدة.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، والمستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة.
حضر اللقاءين، سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.
