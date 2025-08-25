سمو وزير الخارجية يلتقي وزيري خارجية العراق والجزائر

واس (جدة)
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، المنعقدة بمقر المنظمة في جدة.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة لا سيما التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة حيالها.
كما التقى سمو وزير الخارجية، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد أحمد عطّاف، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية الواحدة والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، المنعقدة بمقر المنظمة في جدة.
وجرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما في قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ومناقشة الجهود المبذولة بشأن دخول المزيد من المساعدات لقطاع غزة.
حضر اللقاءين، سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.
