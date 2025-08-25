سمو وزير الخارجية يلتقي وزراء خارجية مصر وإيران وغامبيا

كما التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، بمعالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية الواحدة والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، المنعقدة بمقر المنظمة في جدة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية لا سيما المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة حيالها.

