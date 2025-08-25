اللجنة العليا للانتخابات في سوريا: مقاعد الرقة والحسكة والسويداء ستبقى شاغرة

البلاد (دمشق)

أكدت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا أن المقاعد المخصصة لمحافظات الرقة والحسكة والسويداء في مجلس الشعب ستبقى شاغرة خلال الدورة التشريعية المقبلة، وذلك عقب قرارها تأجيل العملية الانتخابية في هذه المحافظات لأسباب أمنية معقدة.

وقال المتحدث الإعلامي للجنة، الدكتور نوار نجمة، وفقاً لـ”العربية”: إن اللجنة كانت تأمل خلال الفترة الماضية بتحسن الظروف السياسية والأمنية بما يسمح بإجراء الانتخابات في المناطق الثلاث، غير أن الواقع الميداني لم يشهد أي تغيير إيجابي، ما وضع اللجنة أمام”خيارات أحلاها مرّ”، على حد وصفه.

وأوضح أن من بين الخيارات المطروحة كان نقل العملية الانتخابية إلى مناطق خارج الرقة والحسكة والسويداء، إلا أن اللجنة رأت أن هذا الإجراء قد يحرم السكان من حقهم الدستوري في المشاركة السياسية، فآثرت تأجيل الانتخابات هناك إلى حين عودة الظروف الملائمة. وأكد أن المقاعد ستظل شاغرة مؤقتاً، حفاظاً على مبدأ العدالة في التمثيل داخل السلطة التشريعية.

نجمة أشار كذلك إلى أن العقبة الرئيسية أمام إجراء الانتخابات في تلك المناطق تتمثل في سيطرة فصائل مسلحة مختلفة، متهماً إياها بعرقلة الاستحقاق السياسي وحرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم الانتخابية، رغم اتهاماتها المتكررة للحكومة بمحاولة إقصائها.

من جانبها، سارعت”الإدارة الذاتية الكردية” إلى انتقاد قرار التأجيل، معتبرة أن”مناطق شمال وشرق سوريا هي الأكثر أمناً”، مشددة على رفضها لأي إجراءات تُقصي المكونات المحلية، أو تتجاهل حقوقها المشروعة. كما وصفت الخطوة بأنها “تغييب وإقصاء لما يقارب نصف السوريين”.

يُذكر أن اللجنة العليا كانت قد أعلنت السبت أن الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل، وهي الأولى في ظل الحكم الجديد، ستُجرى في بقية المحافظات باستثناء الرقة والحسكة والسويداء. ووفق النظام الانتخابي الجديد، يتألف مجلس الشعب من 210 أعضاء يوزعون على المحافظات حسب عدد السكان، على أن يعيّن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ثلثهم بشكل مباشر.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقة بين دمشق والإدارة الذاتية توتراً متصاعداً، على الرغم من توقيع اتفاق في مارس الماضي لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية، لم تُنفذ بنوده حتى الآن. كما لا تزال السويداء، ذات الغالبية الدرزية، مسرحاً لاضطرابات أمنية بعد أحداث عنف دامية شهدتها في يوليو الماضي بين مجموعات مسلحة محلية، وعشائر من البدو.