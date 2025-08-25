“التعاون الإسلامي” يعقد اجتماعًا استثنائيًا لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

البلاد (جدة)

وأكد الأمين العام، أن مضي إسرائيل في تنفيذ جرائم الحرب والمجازر الدموية ضد الشعب الفلسطيني يستدعي حراكًا أكثر فاعلية وأعمق تأثيرًا على الساحة الدولية، بهدف وقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم تنفيذًا للقرارات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة التي انعقدت في 11 نوفمبر 2024م في الرياض بالمملكة العربية السعودية، داعيًا إلى دعم وثيقته الختامية واعتمادها، ومرحبًا كذلك بإعلان عدة دول الاعتراف بدولة فلسطين، حاثاً الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، وأن تدعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.