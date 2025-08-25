«البلديات والإسكان»: تطوير نظام موحد لصيانة الطرق

البلاد (الرياض)

تواصل وزارة البلديات والإسكان خطواتها؛ لتعزيز كفاءة البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات البلدية، من خلال تطوير نظام رقمي موحد لإدارة وصيانة الطرق الحضرية على مستوى المملكة؛ إذ يعد النظام الجديد من أبرز المشاريع الإستراتيجية للوزارة؛ لكونه يعتمد على أحدث تقنيات التحليل الرقمي والخرائط الجيومكانية، بما يضمن تحسين جودة شبكة الطرق، وتعزيز الشفافية في رصد حالتها الفنية، وتحديد أولويات الصيانة بدقة.

ويستهدف المشروع رفع كفاءة إدارة أصول الطرق عبر تتبع عناصرها المختلفة، وتحليل البيانات الميدانية، وتقييم العيوب بشكل منهجي، يتيح وضع خطط صيانة دقيقة، كما يسهم النظام في تحسين كفاءة الإنفاق، وترشيد استغلال الموارد، ودعم صناع القرار بأدوات متطورة للتخطيط طويل المدى.

ويتميز النظام بشموليته وتكامله؛ إذ يوفر قاعدة بيانات دقيقة تشمل حصر الطرق، وتقييم حالتها الفنية، وجدولة الصيانة الدورية، وإصدار أوامر العمل، إضافة إلى إعداد توقعات مستقبلية مبنية على تحليل البيانات، كما يتكامل مع المنصات الوطنية والأنظمة المحلية في الأمانات، ويوفر واجهات استخدام مرنة تسهّل الاستفادة من خدماته على المستفيدين والجهات المعنية.

ويُسهم النظام في رفع كفاءة إدارة شبكة الطرق وتحقيق المستهدفات الوطنية، عبر تحسين تخصيص الميزانيات للأمانات، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، ورفع رضا المستفيدين عن جودة الخدمات البلدية، كما يدعم مكانة المملكة للوصول ضمن أفضل ست دول عالميًا في جودة شبكة الطرق.

يأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لترسيخ استدامة المدن السعودية، من خلال حلول تقنية تعزز جودة الحياة، وتنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء بيئة حضرية متطورة؛ تلبي تطلعات مستخدمي الطرق.