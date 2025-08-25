الاتحاد السعودي للجولف يكشف عن الشعار الجديد كمحطة بارزة في مسيرة تطوير اللعبة

محمد الجليحي (الرياض)

أعلن الاتحاد السعودي للجولف رسميًا عن إطلاق هويته البصرية الجديدة، في خطوة تُعد محطة بارزة ضمن مسيرته نحو تطوير رياضة الجولف في المملكة وتعزيز حضورها محليًا ودوليًا.

وتُمثل الهوية الجديدة خطوة مهمة تمضي برياضة الجولف في السعودية إلى الأمام، حيث تعكس طموح الاتحاد في توحيد جهود تطوير اللعبة تحت علامة عصرية موحدة ترتبط باللاعبين والجماهير والشركاء على حد سواء.

يأتي في قلب عملية التغيير شعار جريء جديد يعكس معاني القوة والوحدة والطموح، ويُجسّد رؤية الاتحاد لمستقبل رياضة الجولف في المملكة. كما يُعد هذا الشعار رمزًا قويًا للفخر الوطني المتنامي برياضة الجولف، ودليلاً على ازدياد مكانتها في المشهد الرياضي السعودي.

وتندرج هذه المبادرة ضمن إستراتيجية شاملة، تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركين في اللعبة، وإلهام الجيل القادم من لاعبي الجولف السعوديين؛ لتحقيق التميز على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما تسلّط الضوء على دور الاتحاد السعودي للجولف؛ باعتباره الجهة المركزية التي تربط منظومة الجولف في المملكة، وتسعى إلى تحقيق أهداف موحدة، وتعزيز التقدم في كافة الجوانب وعلى جميع المستويات.

وفي الأسابيع الأخيرة، نفذ المنتخب الوطني للجولف معسكرًا تدريبيًا مكثفًا ضمن التزام الاتحاد بتنمية المواهب المحلية والاستعداد للبطولات القادمة، حيث ركز المعسكر على تطوير المهارات الفنية، وتحسين اللياقة البدنية، ورفع مستويات الأداء من خلال حصص تدريبية متقدمة بإشراف نخبة من خبراء الجولف الدوليين.

بهذه المناسبة، قال ياسر الرميان، رئيس الاتحاد السعودي للجولف:” في هذه المرحلة المهمة، نؤمن أن نجاحنا في المستقبل يعتمد على وجود خطة واضحة ومنظمة تساعدنا على تسريع وتيرة تطوير رياضة الجولف في المملكة. ومع إطلاق الهوية البصرية الجديدة، ندخل مرحلة جديدة برؤية موحدة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: تأسيس قاعدة قوية للمشاركة، وتنظيم وتوجيه منظومة الجولف، وتطوير المنصات الوطنية. هذه الركائز تُجسد طموحنا لتمكين رياضة الجولف في المملكة، وبناء منظومة ديناميكية تنمّي اللعبة من جذورها، وصولًا إلى صناعة أبطال وطنيين في المستقبل.”

من جانبه، أضاف السيد نوح علي رضا، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف:”استنادًا إلى التوجه الواضح والطموح، تنظر الإستراتيجية المُحدّثة للاتحاد السعودي للجولف إلى الجولف ليس فقط كرياضة، بل كقيمة اقتصادية متكاملة تقوم على التعاون بين مختلف القطاعات.

كما أضاف” نسعى لتفعيل هذه الإستراتيجية من خلال أطر عمل ومبادرات واضحة، تعزز جميع عناصر منظومة الجولف في المملكة. وتعكس هويتنا الجديدة لهذا التوجه، وتؤكد التزامنا بتنفيذ الإستراتيجية بأعلى درجات التميز، والشمولية، والاستدامة طويلة المدى – ليس فقط لبناء مشهد عالمي لرياضة الجولف في المملكة، بل للمساهمة في خلق مجتمع حيوي، وإلهام الأجيال القادمة، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية؛ كوجهة عالمية رائدة في رياضة الجولف.هذه لحظة محورية لمستقبل الجولف في المملكة، ونعتبر مساهمتنا في صياغة مستقبلها المشرق مسؤولية وفرصة نعتز بها”.

وتتضمن الهوية الجديدة عملية تحول رقمي كاملة، تشمل تحديث الموقع الرسمي للاتحاد، ومنصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، وجميع المواد الترويجية والإعلامية.

ويؤكد الاتحاد السعودي للجولف التزامه المستمر بتوسيع نطاق الرياضة، والارتقاء بمستوى المنافسات، ودعم اللاعبين الناشئين والمحترفين على حد سواء، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تعزيز قطاع الرياضة وتحقيق النجاحات الدولية في مختلف المجالات.