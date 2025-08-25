اتهم أمريكا بمحاولة إخضاع إيران.. خامنئي: طهران ترفض مطالب واشنطن

البلاد (طهران)

شدّد المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس (الأحد)، على أن بلاده لن تخضع للمطالب الأمريكية، متهماً واشنطن بمحاولة إخضاع إيران عبر الضغوط السياسية والعسكرية.

وقال في كلمة متلفزة:” إن إيران ستقف بحزم في وجه واشنطن ومطالبها”، محذراً من الدعوات إلى مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، واصفاً القضية بأنها “مستعصية على الحل”.

وأضاف خامنئي:” إن مخطط العدو بعد هزيمته في حرب الـ12 يوماً هو خلق تعدد في الأصوات، وكسر وحدة الصف”، في إشارة إلى إسرائيل، التي وصفها بأنها”أبغض نظام في العالم”. كما اعتبر أن الجرائم التي يرتكبها قادة تل أبيب “لا سابقة لها في التاريخ”.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد محمد رضا طلّابي نكى، أن إسرائيل فرضت الحرب الأخيرة على إيران؛ بهدف تقسيم البلاد وإضعاف قوتها، لكنها– بحسب تعبيره–”اضطرت في النهاية إلى اللجوء للإدارة الأميركية طلباً للنجاة”. وأوضح أن “الحسابات الخاطئة كلّفت إسرائيل ثمناً باهظاً؛ إذ تعرضت بنيتها العسكرية لضربات قاصمة”.

وكانت الحرب بين إيران وإسرائيل قد اندلعت في يونيو الماضي واستمرت 12 يوماً، شهدت خلالها الأراضي الإيرانية ضربات جوية مكثفة استهدفت مواقع عسكرية ونووية؛ من بينها فوردو ونطنز وأصفهان، بمشاركة مباشرة من القوات الأميركية. وأسفرت العمليات عن اغتيال عشرات القادة العسكريين الإيرانيين وعلماء طاقة نووية بارزين، إلى جانب تدمير منصات صواريخ ومخازن أسلحة.

وفي خضم التصعيد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب- بشكل مفاجئ- التوصل إلى هدنة بين الطرفين، داعياً إلى وقف الأعمال القتالية، في وقت كانت تجري فيه تحضيرات لإطلاق الجولة السادسة من المفاوضات النووية.

يُذكر أن خمس جولات سابقة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بوساطة عُمان فشلت في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني، فيما لم تفلح جهود الترويكا الأوروبية (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) في لعب دور الوساطة قبل اندلاع الحرب. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرّح مؤخراً بأن “الظروف لم تنضج بعد” لاستئناف أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.