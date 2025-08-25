أمير الشرقية يطلع على خطط تعزيز كفاءة الخدمات الكهربائية

البلاد (الدمام)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء المهندس رائد بن عبدالعزيز الشنيبر، يرافقه عددٌ من القيادات في الوزارة.
ونوّه سموه بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من دعم متواصل لتطوير قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن منظومة الكهرباء تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتحسين الخدمات ورفع جودة الحياة، مؤكدًا على أهمية استمرار الجهود لتبني أفضل الممارسات في الكفاءة والاستدامة، وتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات؛ لضمان موثوقية الخدمات الكهربائية، وتلبية احتياجات التنمية.
وقدّم المهندس الشنيبر -خلال اللقاء- عرضًا لأبرز مستهدفات قطاع الكهرباء ضمن منظومة الطاقة الوطنية، مبينًا أن الوزارة تعمل وفق خطة إستراتيجية شاملة تستند إلى مبادئ الكفاءة والاستدامة والتنوع.
وعبّر وكيل وزارة الطاقة عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حرصه ومتابعته لقطاع الكهرباء، مؤكدًا التزام الوزارة بمواصلة تطوير المنظومة والعمل على تنويع مصادر الطاقة، وتحقيق مزيج متوازن يرفع الكفاءة ويخفض الانبعاثات ويدعم الاستدامة.