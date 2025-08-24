يستهدف إخلاءها من السكان.. الاحتلال يخطط لهجوم واسع على غزة

البلاد (غزة)

تواصل الأزمة في قطاع غزة التصاعد بشكل متسارع، حيث تستعد القوات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية واسعة النطاق، تستهدف مدينة غزة ابتداءً من منتصف سبتمبر المقبل، في خطوة وصفها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأنها تهدف إلى القضاء على حركة حماس، وإجلاء السكان من المدينة، محذراً من تدمير واسع إذا لم تمتثل حماس للشروط الإسرائيلية.

وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن نحو مليون فلسطيني في مدينة غزة قد يُطلب منهم مغادرة منازلهم ابتداءً من اليوم، فيما تستمر محاولات الوساطة الدولية من قبل الولايات المتحدة وقطر ومصر لوقف الحرب، رغم الصعوبات والتعثرات التي تواجه جهود التهدئة والتفاوض مع الأطراف المعنية.

الوضع الإنساني في غزة وصل إلى مستويات كارثية، إذ حذرت لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من أن مدينة غزة التي تضم مئات الآلاف من الفلسطينيين تشهد بالفعل مجاعة، مع توقعات بامتداد الخطر جنوباً ليشمل مناطق مثل دير البلح وخان يونس بحلول نهاية الشهر المقبل إذا لم يتم السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبدون قيود. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع بأنه”جحيم حي” و”كارثة من صنع الإنسان”، مؤكداً أن الوضع ليس لغزاً وإنما نتيجة فشل أخلاقي وإنساني، مشدداً على أن إسرائيل بصفتها القوة المحتلة تتحمل التزامات قانونية بموجب القانون الدولي لضمان توفير الغذاء والإمدادات الطبية للسكان، محذراً من عدم السماح باستمرار هذا الوضع دون مساءلة وعقاب.

من جهة أخرى، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقرير الأمم المتحدة بشأن المجاعة في غزة، واعتبره”محض كذب”، فيما سبق أن أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منشورات على منصة “إكس” عدم وجود مجاعة في القطاع. وفي السياق ذاته، سعت وزارة الخارجية الأميركية إلى التخفيف من التقرير، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في غزة يشكل مصدر قلق كبير، لكنها ألقت باللوم على حركة حماس والممارسات التي تعيق إيصال المساعدات، بما في ذلك النهب والتصرفات التي تعرقل الجهود الإنسانية.

أما الأرقام المتعلقة بخسائر الحرب فقد أشارت إلى أن هجوم حركة حماس على إسرائيل أسفر عن مقتل 1219 شخصاً معظمهم من المدنيين وفق بيانات رسمية، بينما تجاوز عدد القتلى المدنيين في قطاع غزة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بداية الحرب أكثر من 62 ألف شخص، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة في غزة، ما يوضح حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

الوضع الراهن يضع المجتمع الدولي أمام تحدٍ كبير؛ إذ يتعين على الأطراف الفاعلة الدولية والإقليمية العمل بشكل عاجل وفعّال لوقف التصعيد، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، ومنع انتشار المجاعة، والحد من الخسائر البشرية المتزايدة، قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة أوسع يصعب السيطرة عليها.