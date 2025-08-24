نائب أمير جازان يشهد انطلاقة العام الدراسي الجديد بمدارس المنطقة

البلاد (جيزان)
شهد صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، نائب أمير منطقة جازان، انطلاقة العام الدراسي الجديد بمدارس الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، وذلك خلال زيارته لمدرسة الملك عبدالعزيز الابتدائية، ومدرسة الأندلس المتوسطة بجازان.
شهد صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، نائب أمير منطقة جازان، انطلاقة العام الدراسي الجديد بمدارس الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، وذلك خلال زيارته لمدرسة الملك عبدالعزيز الابتدائية، ومدرسة الأندلس المتوسطة بجازان.
واطّلع سموه خلال الزيارة على استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، وما هيأته إدارة التعليم من برامج وأنشطة لضمان بداية جادة ومنضبطة للعام الدراسي، كما تفقد سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، واطمأن على جاهزية المرافق والخدمات التعليمية.
وأكد سموه أهمية تهيئة البيئة المدرسية وتوفير جميع المتطلبات التي تكفل نجاح العام الدراسي، مثمنًا جهود المعلمين والمعلمات في أداء رسالتهم السامية، ودور أولياء الأمور في متابعة أبنائهم وبناتهم وتعزيز انضباطهم.