“منشآت” تُطلق أسبوع التجارة الإلكترونية بجدة

البلاد (جدة)
أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، اليوم، فعاليات أسبوع التجارة الإلكترونية بمشاركة القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن سلسلة أسابيع الأعمال، في مركز دعم المنشآت بجدة.
ويهدف أسبوع التجارة الإلكترونية، إلى تسليط الضوء على أهمية التجارة الإلكترونية ودورها الحيوي في دعم نمو واستدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تمكين رواد الأعمال من بناء شبكة علاقات واسعة مع الخبراء والجهات المعنية.
وتتضمن الفعاليات عددًا من الجلسات الحوارية التي تستعرض أبرز التحديات والفرص في قطاع التجارة الإلكترونية، إلى جانب لقاءات استشارية وإرشادية لدعم المشاريع الناشئة.
يأتي تنظيم هذا الأسبوع، تأكيدًا على التزام “منشآت” المستمر بتمكين قطاع ريادة الأعمال، وإتاحة الفرصة للمستفيدين لاكتساب المعرفة والخبرة العملية.