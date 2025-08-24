محافظ جدة يستقبل مدير عام شؤون الإسكان بمنطقة مكة المكرمة

البلاد (جدة)
استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، بمقر المحافظة اليوم، مدير عام شؤون الإسكان بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور عبدالله بن مرشد العتيبي.
واطلع سموه خلال اللقاء، على عرض يتضمن المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية بالمحافظة، ومراحل إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها وسير العمل فيها، كما اطلع سموه على عدد المستفيدين من مشاريع الإسكان التنموي بالمحافظة خلال النصف الأول من العام 2025م.