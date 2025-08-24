المحليات

محافظ جدة يستقبل مدير عام شؤون الإسكان بمنطقة مكة المكرمة

1 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      24 أغسطس 2025
البلاد (جدة)
استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، بمقر المحافظة اليوم، مدير عام شؤون الإسكان بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور عبدالله بن مرشد العتيبي.
واطلع سموه خلال اللقاء، على عرض يتضمن المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية بالمحافظة، ومراحل إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها وسير العمل فيها، كما اطلع سموه على عدد المستفيدين من مشاريع الإسكان التنموي بالمحافظة خلال النصف الأول من العام 2025م.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

