مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025| جلسات حوارية ومتخصصة في اليوم الأول

هاني البشر ( الرياض )

انطلقت أمس في مدينة الرياض فعاليات مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025 NGSC في نسخته الثالثة، تحت شعار “اللعبة القادمة – بناء مستقبل الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة”، وسط حضور متميز من قادة القطاع وأبرز خبراء الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة، والمستثمرين، والمبتكرين، وممثلي وسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم.

وافتُتحت الفعاليات على المسرح الرئيسي بجلسة حوارية بعنوان “العصر القادم للألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة”، والتي شارك فيها كل من: صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والمهندس عبدالله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. واستعرضت الجلسة الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية التي تتبناها المملكة، تماشياً مع رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للقطاع.

كما سلّطت الجلسة الضوء على الاستثمارات الضخمة والبنية التحتية المتطورة التي تدعم نمو القطاع في المملكة، والتقارب بينه وبين قطاعات الرياضة والاستثمارات والسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات.

وشهد اليوم الافتتاحي من المؤتمر إعلان مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن إطلاق بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية (Esports Nations Cup) كأوّل بطولة من نوعها مخصصة لمنافسات منتخبات الرياضات الإلكترونية، ضمن مجموعة واسعة من أشهر الألعاب العالمية، التي ستستضيف الرياض دورتها الأولى في نوفمبر 2026.

وعقدت جلسة حوارية بعنوان “تطور الألعاب الإلكترونية عبر العصور: مسيرة Ubisoft، الإرث والمستقبل”. وقدّم إيف غيليموت، الرئيس التنفيذي لشركة Ubisoft، خلالها نظرة معمقة على رحلة إحدى أبرز شركات تطوير الألعاب العالمية، مستعرضةً إرثها الغني وتطلعاتها المستقبلية في عالم الألعاب المتغير باستمرار. وأعلن غيليموت بنهاية الجلسة أن لعبة Assassin’s Creed Mirage ستحصل على دفعة جديدة من المحتوى الإضافي المجاني في وقت لاحق من هذا العام، حيث ستقدّم فصلًا إضافيًا من القصة ومهمات جديدة تدور أحداثها في مدينة العلا السعودية خلال القرن التاسع.

وتواصلت الجلسات الحوارية على المسرح الرئيسي، حيث ناقشت جلسة “ارتقاء الأمم: الاستفادة من الفخر الوطني في إعادة رسم مستقبل الألعاب والرياضات الإلكترونية عالمياً”، التي أدارها بيت رادوفيتش، نائب الرئيس للإنتاج والمدير الإبداعي في CBS Sports، وشارك فيها كل من رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وكايسي واسرمان، عضو مجلس الإدارة LA28، وأليكس مورغان، بطلة كأس العالم فيفا لكرة القدم للسيدات، الذين ناقشوا كيفية توظيف الهوية الوطنية والفخر بها كدافع لتعزيز التميز والابتكار في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية على الصعيد العالمي.

وبالتوازي مع فعاليات المسرح الرئيسي، استضاف مسرح “The Foundry” جلسات متخصصة ركزت على الجوانب الاستثمارية والتجارية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. وافتتح المسرح بجلسة حوارية بعنوان “صفقة المستقبل: استكشاف طرق رأس المال والنمو والاستراتيجية في المملكة العربية السعودية والعالم”، والتي قدمت رؤى قيمة للمستثمرين ورواد الأعمال حول فرص النمو والشراكات في المنطقة والعالم.

وتأكيدًا على دور مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة في تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي من شأنها إعادة تشكيل مسار نمو قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية والقطاعات الحيوية الأخرى ومنها الاستثماري، أعلنت شركة “إمباكت46″، إحدى أبرز شركات رأس المال الجريء في المملكة، عن تنفيذ أكبر صفقة لها حتى الآن باستثمار يتجاوز 200 مليون ريال (53 مليون دولار) في استوديو “كمّلنا”، الاستوديو السعودي المعروف بتطوير لعبة البلوت، اللعبة الورقية الأشهر في المملكة، وإعادة تقديمها عبر المنصات الرقمية.

ويقدم المؤتمر مفاهيم عصرية للحوار الاستراتيجي والرؤى التي يتم طرحها في The Foundry، وهو مسرح حصري يستضيف ورش عمل وجلسات حوارية متنوعة. ويستضيف استوديو مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة “NGSC Studio” التفاعلي الجديد، بودكاست مباشر ومقابلات ويبث محتوى أصلي على مدار يومي المؤتمر، ليقدم منصة مبتكرة للأصوات والأفكار التي تشكل مستقبل الرياضة والترفيه.

وتستمر غدًا فعاليات مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025 في يومه الثاني، من خلال المزيد من الجلسات الحوارية والنقاشات والكلمات الرئيسية التي يقدمها كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونيةوالرياضة والترفيه.