ترحيل 13 ألفاً وإحالة 19 ألفاً لبعثاتهم.. ضبط 22 ألف مخالف خلال أسبوع

البلاد (الرياض)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة؛ لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال أسبوع، عن ترحيل 13.5 ألف وافد مخالف، وإحالة 19 ألفًا آخرين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و1.6 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم.

ونتج عن الحملات، التي تمت في مناطق المملكة كافة، خلال أسبوع، ضبط أكثر من 22 ألف مخالف؛ منهم 13 آلاف مخالف لنظام الإقامة، و4.6 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و4 آلاف مخالف لنظام العمل.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية بضبط 1786 شخصًا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة؛ 42% منهم يمنيو الجنسية، و57% إثيوبيو الجنسية، و1% جنسيات أخرى، وتوقيف 33 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأشار إلى ضبط 18 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. في حين بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة نحو 26 ألف وافد مخالف؛ بينهم نحو 23.4 ألف رجل، و2.5 ألف امرأة.

وأكدت الوزارة أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة، أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلتي النقل والسكن المستخدمتين للإيواء، إضافة إلى التشهير به.