الأمن السوري يعلن تحرير مخطوفين.. تعثر المفاوضات بين دمشق والإدارة الذاتية حول دمج المؤسسات

البلاد (دمشق)

أعلنت الأجهزة الأمنية السورية في محافظة السويداء، عن تحرير عدد من المخطوفين في عملية وصفت بالناجحة، وسط ترحيب محلي بالخطوة، التي اعتُبرت بارقة أمل في ظل حالة التوتر الأمني والاجتماعي التي تعيشها المحافظة منذ أشهر.

وفي سياق متصل، كشف ممثل الإدارة الذاتية، حكمت برصوم، عن تعثر المفاوضات الجارية بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية لشمال وشرق البلاد، على خلفية تباين التفسيرات لبنود الاتفاقية الموقعة في 10 مارس الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي.

وأوضح برصوم أن دمشق تفسر بند “دمج المؤسسات” الوارد في الاتفاقية على أنه حل شامل للمؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية القائمة في مناطق الإدارة الذاتية، ودمجها بالكامل في مؤسسات الدولة المركزية. بينما تتمسك الإدارة الذاتية برؤية مغايرة، تقوم على ربط هذه المؤسسات بنظيراتها في دمشق دون حلّها، بما يضمن استمرار خصوصية الإدارة المحلية وهيكلياتها.

وشدد برصوم على أن هذه النقطة تمثل جوهر الخلاف، لافتاً إلى أن رؤية الإدارة ترتكز على مبدأ اللا مركزية، بما يسمح بوجود مؤسسات منتخبة محلياً تعكس إرادة جميع المكونات الاجتماعية في المنطقة. وأضاف: “الحل السياسي السلمي عبر طاولة المفاوضات يبقى الخيار الوحيد المطروح للوصول إلى تسوية شاملة”.

وحول مستقبل المفاوضات، أكد برصوم أن الحوار متوقف حالياً بعد رفض دمشق المشاركة في جولة كانت مقررة في باريس، مشيراً إلى أنه لم يتم الاتفاق على موعد جديد حتى الآن، وأن وفد الإدارة الذاتية بانتظار رد رسمي من الحكومة السورية لتحديد زمان ومكان الجولة المقبلة.

من جهة ثانية، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، أمس، تأجيل الانتخابات البرلمانية في محافظات السويداء (جنوب) والرقة والحسكة (شمال شرق)، بسبب “التحديات الأمنية”.

وقال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب (البرلمان) نوار نجمة: إنه حرصاً من اللجنة العليا “على التمثيل العادل في مجلس الشعب لمحافظات السويداء والحسكة والرقة، ونظراً لما تشهده من تحديات أمنية، فإنها قررت إرجاء العملية الانتخابية فيها لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة”.

وأكد المسؤول السوري أن المحافظات الثلاث “ستبقى مخصصاتها من المقاعد محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت”.