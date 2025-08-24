الأمم المتحدة تطرح خطة لحل الأزمة الليبية

البلاد (نيويورك)

طرحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بقيادة المبعوثة الخاصة هانا تيتيه، خارطة طريق سياسية جديدة؛ تهدف إلى إنهاء حالة الجمود والانقسام عبر تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية وتوحيد مؤسسات الدولة في فترة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً.

وقدمت تيتيه، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، تفاصيل المبادرة التي تقوم على إعداد إطار انتخابي واضح وواقعي، وتشكيل حكومة جديدة خلال شهرين تتولى الإشراف على العملية الانتخابية وإدارة المرحلة الانتقالية، إلى جانب إطلاق حوار وطني شامل يجمع مختلف الأطراف الليبية لمعالجة الملفات الخلافية وتهيئة بيئة سياسية وأمنية ملائمة.

وأكدت المبعوثة أن الخطة تتضمن إعادة هيكلة مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات ومعالجة العقبات التي حالت دون إجراء الانتخابات المؤجلة عام 2021، مشددة على أن نجاحها يتوقف على تعاون القوى المحلية وتقديم دعم دولي واضح وإبعاد المعرقلين.

تأتي هذه المبادرة في ظل تصاعد التوترات الأمنية في طرابلس نتيجة استمرار الخلاف بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع، إلى جانب تعثر التجربة الانتخابية الأخيرة على المستوى البلدي في عدد من المناطق، حيث شهدت بعض البلديات أعمال عنف شملت حرق مكاتب انتخابية وإتلاف مواد لوجستية. ويرى مراقبون أن الخطة الأممية تمثل محاولة جديدة لكسر الجمود، غير أنها تواجه واقعاً سياسياً وأمنياً معقداً تغذيه الانقسامات الجهوية والقبلية والتدخلات الخارجية، ما يثير الشكوك حول فرص تطبيقها على الأرض. ومع ذلك، شددت تيتيه على أن البديل عن هذه الخطة هو استمرار الفوضى والتشرذم، معتبرة أنها تمثل فرصة أخيرة أمام الليبيين لوضع بلادهم على سكة الاستقرار.