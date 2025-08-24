أمير منطقة الجوف يشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم التي أطلقها سمو ولي العهد

البلاد (سكاكا)
شارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، في الحملة الوطنية للتبرع بالدم، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-؛ تعزيزًا لروح التكافل وترسيخًا لثقافة العمل الإنساني.
وأكّد سموه أن هذه المبادرة الوطنية، تجسد اهتمام القيادة الرشيدة- أيدها الله- بترسيخ قيم العطاء، وتشجيع أفراد المجتمع على التبرع بالدم، بما يسهم في إنقاذ الأرواح، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من وحدات الدم.
ودعا سمو أمير منطقة الجوف أبناء المنطقة إلى التفاعل مع الحملة والمشاركة في هذا العمل الإنساني النبيل، الذي يعكس تلاحم المجتمع السعودي ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع صحي وحيوي.