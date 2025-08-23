100 هدف.. رونالدو يكتب التاريخ مع النصر في ليلة السوبر

البلاد (جدة)

دوّن البرتغالي كريستيانو رونالدو فصلًا جديدًا من مسيرته الذهبية مع نادي النصر، بعدما سجل هدفه رقم 100 بقميص العالمي، خلال مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي 2025.

جاء الهدف عند الدقيقة 42 من ركلة جزاء قوية في منتصف المرمى، عجز الحارس السنغالي إدوارد ميندي عن التصدي لها، ليمنح النصر التقدم في واحدة من أهم لحظات المباراة.

وعلى مدار 112 مباراة رسمية مع النصر، أحرز رونالدو 100 هدف وصنع 20 آخرين، جاءت موزعة كالتالي:

دوري روشن السعودي: 74 هدفًا.

دوري أبطال آسيا: 14 هدفًا.

كأس خادم الحرمين الشريفين: 3 أهداف.

كأس السوبر السعودي: 3 أهداف.

البطولة العربية للأندية: 6 أهداف.