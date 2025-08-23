وزير الرياضة يكشف خطط السعودية لصناعة جيل جديد من الأبطال

البلاد (الرياض)

أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أن رؤية السعودية 2030 تُعد خطة تحويلية شاملة تشمل مختلف القطاعات، وعلى رأسها الرياضة؛ باعتبارها عنصرًا مؤثرًا في حياة الناس اليومية، ومساهمًا رئيسيًا في مجالات السياحة والترفيه والاستثمار.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «العصر القادم للألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة»، ضمن فعاليات مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة الذي انطلق في العاصمة الرياض.

وأوضح الفيصل أن 63% من سكان السعودية تحت سن الثلاثين، وهو ما يجعل المملكة تمتلك مجتمعًا شابًا مليئًا بالطاقة والطموح. وأضاف:

“من واجبنا أن نتيح لهم الفرص في مختلف أنواع الرياضات وأنماط الحياة، بما يسهم في رفع جودة حياتهم داخل مدن المملكة”.

وأشار وزير الرياضة إلى نجاح المملكة في استضافة كبرى الفعاليات العالمية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن كأس العالم 2034 سيكون الحدث الأكبر في تاريخ المملكة على الإطلاق.

كما كشف عن أن العمل جارٍ على تطوير البنية التحتية من ملاعب، ووسائل نقل، ومدن ذكية، مع ربط كرة القدم بالأنشطة الرياضية الأخرى مثل الألعاب الإلكترونية لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات بعد المونديال.

واختتم الفيصل بالتأكيد على أن الطموح السعودي لا يقتصر على تنظيم كأس العالم فقط، بل يمتد إلى تعزيز السياحة والضيافة وتقديم تجربة استثنائية وغير مسبوقة للجماهير العالمية التي ستزور المملكة خلال البطولة.