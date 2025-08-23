مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تطلق رسميًا بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية

● البطولة تعدّ الأولى من نوعها والأكبر في منافسات منتخبات الرياضات الإلكترونية وتشمل مجموعة واسعة من أشهر الألعاب العالمية

● البطولة ستقام كل عامين بنظام المداورة.. والرياض تستضيف الدورة الأولى من البطولة في شهر نوفمبر 2026

● المؤسسة تعلن رسميًا عن انضمام كل من Electronic Arts وKraftonوTencent وUbisoft ليكونوا أوّل الناشرين العالميين المشاركين في البطولة

هاني البشر (الرياض)

شهد اليوم الأوّل من مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، إعلان مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن إطلاق بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية (Esports Nations Cup) أوّل بطولة من نوعها مخصصة لمنافسات منتخبات الرياضات الإلكترونية ضمن مجموعة واسعة من أشهر الألعاب العالمية.

وتُعد هذه البطولة المبتكرة الأكبر في عالم منتخبات الرياضات الإلكترونية، وتقدّم منصة فريدة لنخبة اللاعبين العالميين لرفع راية أوطانهم عاليًا وتمثيل طموحات وأحلام الملايين من مواطنيهم في أقوى المنافسات الدولية. وتهدف بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية إلى ترسيخ مكانة الرياضات الإلكترونية بوصفها رياضة وطنية، وتعزيز شعور الفخر لدى اللاعبين عند تمثيلهم لأوطانهم، كما تقدّم للمشجعين في مختلف أنحاء العالم فرصة لدعم منتخباتهم الوطنية ولاعبيهم المفضّلين.

ومن المقرّر أن تقام البطولة كل عامين مما سيوفّر جدولًا منتظمًا للاعبين والمدربين والمنظمات والاتحادات، ووقتًا كافيًا وثقة أكبر للناشرين والأندية والشركاء للاستثمار طويل الأمد في برامج المنتخبات الوطنية. وستنطلق الدورة الأولى من البطولة في شهر نوفمبر 2026 في الرياض، لتُتاح الفرصة من بعدها للدول والمدن العالمية لاستضافة هذا الحدث في المستقبل القريب، ما سيمنح البطولة بعدًا عالميًا حقيقيًا ويجسّد رؤيتها وأهدافها الرامية إلى تعزيز الانتشار العالمي للرياضات الإلكترونية وزيادة تأثيرها الإيجابي والمستدام محليًا.

وتعليقًا على إطلاق بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، قال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: “في مختلف الرياضات العالمية تجسّد منافسات المنتخبات الوطنية الروح الحقيقية للتنافس الرياضي، حيث يمثّل اللاعبون أوطانهم بكل فخر ويتلاقى المشجعون مع بعضهم تحت راية بلدانهم ويقفون خلف منتخباتهم بكل حماس. هذا هو جوهر بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية التي ستقدّم منصّة عالمية لكل لاعب محترف ليحظى بشرف تمثيل وطنه، وبطولة كبرى لكل مشجّع شغوف ليساند منتخبه الوطني ولاعبيه المفضلين. سنعمل عن قرب مع شركائنا لتكون بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية لحظة مفصلية في قطاع الرياضات الإلكترونية العالمي تساهم بتعزيز مكانة اللاعبين كأبطال وطنيين ومثال أعلى وأيقونات ملهمة للأجيال القادمة، وتصنع تاريخًا جديدًا للقطاع.”

وسيكون تصميم الدورة الأولى من البطولة ونظام المنافسات فيها بالتنسيق مع الشركاء المؤسسين من الناشرين العالميين مثل: Electronic ArtsوKrafton وTencent وUbisoft، لضمان موائمة البطولة مع أعلى المعايير العالمية، وتعزيز المشاركة والوضوح في العمليات التشغيلية، والتركيز على تصميم البطولة بشكل مثالي من ناحية اختيار الألعاب، وجداول التصنيف الوطنية الخاصة بكل لعبة، وحجم المنافسات، ونظام التأهّل، وغيرها، بالإضافة إلى تنسيق جدول البطولات كي لا يتعارض مع جدول البطولات العالمية الخاصة بكلّ لعبة، وليتناسب مع طموحات المجتمعات الخاصة بالألعاب.

وستشمل بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية تمثيلًا من مختلف مناطق العالم (أمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا، وآسيا، وجنوب شرق آسيا، وأوقيانوسيا)، وذلك بشكل يماثل انتشار الرياضات التقليدية، وستضم مختلف أنواع الألعاب الجماعية والفردية، كما ستعمل مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية مع الجهات ذات الصلة في كل منطقة للمساعدة على تشكيل المنتخبات وتعزيز تمثيلها في البطولة. وسيجمع نظام التأهّل للبطولة مزيجًا من الفرق الأفضل في تصنيفات الأداء لكل لعبة، والفرق المتأهلة من التصفيات الإقليمية، بالإضافة إلى الدعوات المباشرة التي تتضمّن مقاعد تضامنية تعزّز من نسبة المشاركة في كل لعبة وتكافؤ المنافسات وعدالتها وعلو مستواها. وصُممت البطولة بطريقة تحتفي بإنجاز المنتخب الوطني وتكافئ الأداء الفردي للاعبين أيضًا وتقدّم لهم ولأنديتهم حوافز جذابة، حيث يحصل اللاعبون على جوائز تُغير حياتهم بتوزيع متساوٍ في كل الألعاب وبناءً على ترتيبهم في كل لعبة.

بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية هي بطولة جديدة ومبتكرة صُممت من قبل مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لتكون البطولة الأبرز على مستوى المنتخبات الوطنية للرياضات الإلكترونية، وتُضاف إلى محفظة البطولات والأحداث العالمية التي تنظمها المؤسسة، ومن أبرزها بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية ومؤتمر الرياضة العالمية الجديدة. وتستند البطولة على المكانة الرائدة للمؤسسة عالميًا وسمعتها الطيّبة لدى مختلف الجهات ذات الصلة بالقطاع، من ناشرين، وفرق، ولاعبين، وشركاء، وهذا ما سيمنح البطولة مقدارًا كبيرًا من التميز والنزاهة والريادة في قطاع الرياضات الإلكترونية. بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية هي خطوة أساسية في رؤية ومسيرة مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لتعزيز مكانة الرياضات الإلكترونية بكونها رياضة عالمية قائمة على التنافس المتميّز والاستدامة، وتجسيد دور المؤسسة باعتبارها المحرّك الأساسي في تطوّر قطاع الرياضات الإلكترونية والارتقاء به.