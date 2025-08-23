لجنة الاستئناف تُثبت العقوبات.. وتضاعف معاناة الهلال

البلاد (جدة)

أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، قرارها النهائي بشأن الاستئناف المقدم من نادي الهلال ضد العقوبات التي فرضتها لجنة الانضباط والأخلاق، بعد امتناع الفريق الأول عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي لموسم 2025-2026.

وجاء القرار بقبول الاستئناف شكلًا استنادًا للمواد (144، 145، 146، 148) من لائحة الانضباط والأخلاق، مع إلغاء القرار السابق للجنة الانضباط، وتثبيت مخالفة الهلال للفقرة (3) من المادة (59).

أبرز العقوبات الموقعة على الهلال

غرامة مالية: إلزام الهلال بدفع 500 ألف ريال سعودي خلال 30 يومًا.

الخسارة اعتباريًا: اعتبار الهلال خاسرًا (0-3) أمام القادسية في المباراة التي كانت مقررة بتاريخ 20 أغسطس 2025.

الحرمان من المنافسات: استبعاد الهلال من استكمال بطولة السوبر، إضافة إلى حرمانه من المشاركة في أول بطولة خروج مغلوب بالموسم المقبل.

مصادرة الأموال: حرمان النادي من المبالغ المالية الخاصة بالبطولة، ومصادرة رسوم الاستئناف لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

بهذا الحكم، خسر الهلال فرصة المنافسة على لقب السوبر السعودي لموسم 2025-2026، كما تعرض لعقوبة مضاعفة بحرمانه من البطولات الإقصائية الموسم المقبل.

ويُعد هذا القرار من أقسى العقوبات الانضباطية التي تُفرض على نادٍ سعودي كبير خلال السنوات الأخيرة؛ ما يفتح باب الجدل حول مستقبل الفريق وتداعيات هذه القرارات على مسيرته محليًا وقاريًا.