التعادل الإيجابي 1/1 يحسم الشوط الأول من نهائي السوبر السعودي

البلاد (جدة)

أنهى فريقا النصر والأهلي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في نهائي بطولة السوبر السعودي التي تحتضنها هونج كونج.

سجل هدف النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 41 من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد الهويش، فيما أحرز الإيفواري فرانك كيسيه هدف التعادل للأهلي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

كرستيانو رونالدو يسجل هدف النصر الأول من ضربة جزاء. ⚽️ pic.twitter.com/5TTXNRjyuT — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) August 23, 2025