الأولى الرياضة

التعادل الإيجابي 1/1 يحسم الشوط الأول من نهائي السوبر السعودي

صحيفة البلادaccess_time29 / صفر / 1447 هـ      23 أغسطس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

أنهى فريقا النصر والأهلي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في نهائي بطولة السوبر السعودي التي تحتضنها هونج كونج.

سجل هدف النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 41 من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد الهويش، فيما أحرز الإيفواري فرانك كيسيه هدف التعادل للأهلي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *