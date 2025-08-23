الأهلي بطلاً لكأس السوبر السعودي 2025

البلاد (جدة)
تُوج فريق الأهلي بلقب كأس السوبر السعودي للموسم الحالي، بعد فوزه المثير على غريمه التقليدي النصر بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على استاد هونغ كونغ.
انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت للأهلي بنتيجة 5-3.
وكان النصر قد تقدم أولاً عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 41، لكن الأهلي أدرك هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عبر اللاعب كيسيه في الدقيقة 45+5.
وفي الشوط الثاني، عاد النصر للتقدم مجدداً بهدف من توقيع بروزوفيتش في الدقيقة 83، لكن الأهلي أبى الاستسلام، وعادل النتيجة قبل النهاية بدقائق عن طريق روجير إيبانيز في الدقيقة 88، ليفرض التعادل 2-2 ويذهب باللقاء إلى ركلات الحظ التي حسمها لصالحه.
أبطال السوبر 🏆#كأس_السوبر_السعودي pic.twitter.com/XgaaZVzlIT
— Powered by SNB كأس السوبر السعودي (@SaudiSuperCup) August 23, 2025