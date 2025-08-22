6 غيابات محتملة عن نهائي السوبر السعودي

البلاد (جدة)

يغيب 6 لاعبين بشكل شبه رسمي عن نهائي كأس السوبر السعودي، الذي سيجمع الأهلي والنصر عصر غدٍ السبت في هونج كونج.

تأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر السعودي 2025 بعد الفوز على القادسية بنتيجة 5-1 في نصف النهائي، وفي المقابل بلغ النصر النهائي عقب اجتياز عقبة الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

وتأكد غياب رباعي النصر ساديو ماني للإيقاف، وسامي النجعي للإصابة، وايمريك لابورت، وأوتافيو مينيرو لرؤية المدرب البرتغالي جيسوس بالتزامن مع اقترابها من الرحيل.