6 غيابات محتملة عن نهائي السوبر السعودي

البلاد (جدة)
يغيب 6 لاعبين بشكل شبه رسمي عن نهائي كأس السوبر السعودي، الذي سيجمع الأهلي والنصر عصر غدٍ السبت في هونج كونج.
تأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر السعودي 2025 بعد الفوز على القادسية بنتيجة 5-1 في نصف النهائي، وفي المقابل بلغ النصر النهائي عقب اجتياز عقبة الاتحاد بهدفين مقابل هدف.
وتأكد غياب رباعي النصر ساديو ماني للإيقاف، وسامي النجعي للإصابة، وايمريك لابورت، وأوتافيو مينيرو لرؤية المدرب البرتغالي جيسوس بالتزامن مع اقترابها من الرحيل.
في المقابل، لا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة ثنائي الأهلي زياد الجهني الذي يعاني من وعكة صحية، وعبدالإله الخيبري بداعي الإصابة العضلية.وفي المقابل، تعافى ثنائي النصر كينغيسلي كومان، ومارتينيز بعد شكواهما من آلام الإصابة، بعد الفوز على الاتحاد وتأكدت جاهزيتهما للقاء الأهلي.