تعرف على تشكيل النصر في مواجهة الأهلي
28 / صفر / 1447 هـ 22 أغسطس 2025

البلاد (جدة)

استقر جورجي جيسوس مدرب النصر على التشكيل الذي سيواجه به الأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي 2025.

كان النصر قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز على الاتحاد بنتيجة 2-1 فيما بلغ الأهلي النهائي على حساب القادسية.

وتقام مباراة الأهلي والنصر يوم غد السبت في تمام الثالثة عصراً على ملعب هونج كونج للتنافس على لقب كأس السوبر السعودي 2025.

وجاء تشكيل النصر المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، إينيغو مارتينيز.

خط الوسط: أيمن يحيى، مارسيلو بروزوفيتش، عبدالله الخيبري.

الهجوم: ويسلي تيسكيرا، جواو فيليكس، كينغيسلي كومان، كريستيانو رونالدو.