تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في نهائي السوبر

الرياضةتعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في نهائي السوبر صحيفة البلادaccess_time28 / صفر / 1447 هـ 22 أغسطس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) استقر ماتياس يايسله المدير الفني للنادي الأهلي على تشكيل فريقه في مواجهة نظيره النصر في نهائي كأس السوبر السعودي 2025. وكان الأهلي قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز على القادسية بنتيجة 5-1، في حين بلغ النصر النهائي بعد فوزه على الاتحاد بهدفين مقابل هدف. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي: في حراسة المرمى: إدوارد ميندي. خط الدفاع: ماتيو دامس، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال. خط الوسط: علي مجرشي، إنزو ميلوت، فرانك كيسيه. خط الهجوم: رياض محرز، جالينو، فراس البريكان، إيفان توني.