الكشف عن حكم نهائي السوبر السعودي

البلاد (جدة)

كشفت تقارير أن الحَكَم الدولي السعودي محمد الهويش سيتولى إدارة المباراة النهائية لكأس السوبر السعودي، والتي ستجمع بين النصر والأهلي مساء السبت على ملعب هونغ كونغ الدولي.

ويبلغ الهويش 38 عامًا، ونال الشارة الدولية منذ عام 2014، ليصبح واحدًا من أبرز الحكام السعوديين. أدار خلال مسيرته عدداً من المباريات الكبرى على الصعيد المحلي، أبرزها ديربي الهلال والنصر وديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، إلى جانب كلاسيكو الهلال والاتحاد، مما منحه خبرة كبيرة في التعامل مع المواجهات الجماهيرية الحاسمة.

تحمل المواجهة المرتقبة طابعًا خاصًا؛ إذ ستكون المرة الأولى التي يلتقي فيها الأهلي والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي. وسبق أن تُوِّج النصر باللقب مرتين، فيما يمتلك الأهلي بطولة واحدة حققها أمام منافس آخر.

ولم تقتصر مسيرة الهويش على الساحة المحلية، فقد سبق له إدارة مباراة مانشستر سيتي وأوراوا ريدز الياباني في كأس العالم للأندية 2023، كما يتواجد حاليًا ضِمن قائمة الحُكّام المرشحين للمشاركة في مونديال 2026، وهو ما يعكس مكانته على مستوى الساحة القارية والدولية.