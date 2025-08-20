ولي العهد في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي: دعم السعودية مستمر لحل الخلافات عبر الحوار الدبلوماسي

البلاد (نيوم)

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- دعم المملكة المستمر لمسار الحوار الدبلوماسي؛ كسبيل لحل الخلافات الدولية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى أمس (الثلاثاء)، بين سمو ولي العهد، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية. وفي بداية الاتصال، أطلع فخامة الرئيس الروسي، سمو ولي العهد، على نتائج المحادثات الأخيرة، التي جمعت فخامته بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مجددًا شكره وتقديره لموقف المملكة الثابت، ولمساعي سمو ولي العهد البناءة لإحلال السلام. كما تم خلال الاتصال بحث مجالات التعاون القائمة بين المملكة وروسيا في عدد من المجالات، وفرص تعزيزها. وتلعب السعودية دورًا محوريًا في دعم الجهود الدولية لحل الأزمة الأوكرانية، حيث استضافت في فبراير الماضي المباحثات الروسية – الأمريكية بتوجيه من سمو ولي العهد -حفظه الله- حيث ساهمت هذه المباحثات في وضع أساس للتفاهمات والاتفاقات، التي يتم البناء عليها حاليًا، ما يعكس التزام المملكة بتقديم منصة للحوار والتفاوض؛ لتخفيف التوتر وتحقيق تسوية سلمية للأزمة.