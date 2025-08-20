عشرات القتلى الفلسطينيين في قصف على غزة

البلاد (غزة)

قتل 18 فلسطينياً على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات جراء قصف نفذته طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي فجر أمس (الثلاثاء) على مواقع وأحياء متفرقة في قطاع غزة، في استمرار للعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” بأن القصف استهدف خيمة للنازحين في محيط الكلية الجامعية غربي خان يونس، ما أدى إلى مقتل مواطنين اثنين، أحدهما طفلة، فيما أعلنت المصادر الطبية في مستشفى محلي وصول 4 قتلى ومصابين جراء استهداف خيمة في منطقة المواصي غربي المدينة.

وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، ذكر مستشفى شهداء الأقصى أن القصف أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين في خيمة للنازحين بمنطقة البصة، كما وصل 5 قتلى إضافيين إلى المستشفى جراء استهداف مجموعات من المواطنين قرب موقع كيسوفيم جنوب شرق دير البلح.

وفي غرب مدينة غزة، أعلن مستشفى الشفاء عن وصول قتيلين و53 مصاباً عقب قصف حشود من المواطنين كانوا بانتظار المساعدات الغذائية في منطقة زيكيم شمال غربي بيت لاهيا شمال القطاع. كما أسفر قصف استهدف حي الصبرة جنوب المدينة ومناطق أخرى في دير البلح عن مقتل 4 مواطنين بينهم صحفي، وإصابة آخرين.

وتشير الإحصاءات- بحسب “وفا”، إلى أن الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 حتى الآن، أسفر عن مقتل 62 ألفاً و4 مواطنين، أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة 156 ألفاً و230 آخرين، في حصيلة غير نهائية، ما يعكس حجم الدمار والمعاناة المستمرة في القطاع.