منعطف حاسم في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025| صدارة مجددة وأبطال يكتبون التاريخ في الأسبوع السادس

هاني البشر (الرياض)

تتواصل أجواء الحماس في قلب الرياض، حيث ترتفع وتيرة المنافسة ويزداد معها مستوى التحدي في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025. ومع إسدال الستار على فعاليات الأسبوع السادس، دخلت البطولة مرحلة حاسمة بعد سلسلة من المواجهات القوية وصعود لافت للفرق الطامحة، تزامناً مع تغيّر مراكز الصدارة في ترتيب بطولة الأندية. ولم يكن هذا الأسبوع مجرد محطة عابرة في مسار الحدث، بل مثّل منعطفاً حاسماً مليئاً بالمفاجآت، مؤكداً أن الطريق نحو القمة لا يخضع لأي ثوابت، وأن كل مباراة تحمل فرصة حقيقية لصناعة تاريخ جديد في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية.

Twisted Minds يخطف لقب PUBG: BATTLEGROUNDSفي اللحظات الحاسمة

شهدت بطولة PUBG: BATTLEGROUNDS في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 واحدة من أكثر النهائيات دراماتيكية في تاريخ اللعبة، حيث استمر الصراع على اللقب حتى الرمق الأخير. وفي مشهد حماسي، تمكن فريق Twisted Minds من حصد اللقب بعد مواجهة محتدمة مع 12 فريقاً تأهلوا للنهائيات. وأثبت اللاعب ديميتري دوبينيوك “Perfect1ks” جدارته ببقائه صامداً حتى اللحظات الحاسمة، ليؤمّن النقاط التي ضمنت لفريقه اللقب الثمين، ويُتوج بطلاً في إنجاز يعكس إصرار الفريق على التعويض بعد خروجه المبكر في نسخة 2024.

Karmine Corp يعيد رسم ملامح المنافسة في Rocket League

واصل فريق Karmine Corp كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، محققاً نصراً ساحقاً في منافسات Rocket League بطريقة استثنائية خالية من الهزائم. وأظهر الفريق قوته بعد أن تجاوز فريق Team Falcons في نصف النهائي، ليصل إلى المباراة النهائية التي تغلب فيها على فريق Geekay Esports بنتيجة 4-1. ولم يمنح هذا التتويج فريق Karmine Corp لقب البطولة فحسب، بل أوضح سبب كونه أحد أبرز الفرق في اللعبة على مستوى العالم، ليحصل على جائزة قدرها 400 ألف دولار من أصل مجموع جوائز بلغ مليون دولار.

Weibo Gaming يُسقط العمالقة ويتوج بلقب Teamfight Tactics

في مواجهات Teamfight Tactics، خطف فريق Weibo Gamingالصيني الأضواء، مؤكداً أحقيته باللقب بعد أداء ثابت ومتميز طوال مجريات البطولة. ورغم التحدي الكبير الذي فرضه فريق Virtus.pro، الذي دخل النهائي بزخمٍ كبير بعد أن أقصى قطبي نهائي نسخة 2024، إلا أن Weibo Gaming حافظ على تركيزه، وتمكن من إنهاء السلسلة لصالحه بنتيجة 3-1. ولم يكن الطريق نحو اللقب سهلاً، إذ جاء بعد منافسات نهائية متميزة، جسدت أعلى مستويات التخطيط والتكتيك من كلا الفريقين.

Ulsan يكتب التاريخ بلقب ثانٍ على التوالي في TEKKEN 8

ضمن منافسات TEKKEN 8، سطر اللاعب الكوري الجنوبي ليم سو-هون “Ulsan”، إنجازاً استثنائياً بتتويجه بطلاً للمرة الثانية على التوالي، وذلك برفقة فريقه DN Freecs. ورغم بداية متعثرة شهدت سقوطه في دور المجموعات أمام مواطنه كيم مو جونغ “Kkokkoma”، إلا أن “Ulsan” أظهر عزيمةً لا مثيل لها، ليعود بقوة من المسار الأدنى وينهي مشوار خصمه ذاته في الأدوار الإقصائية. وتكللت هذه الرحلة المثيرة بفوز حاسم في النهائي على مواطنه الآخر اللاعب يون سون-وونغ “LowHigh”، ليحجز “Ulsan” مكاناً فريداً في تاريخ كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ولعبة TEKKEN 8 حيث أصبح بهذا الفوز، صاحب أعلى دخل في تاريخ اللعبة الشهيرة بمجموع جوائز تجاوز 800,00 دولار.

ترتيب بطولة الأندية: Falcons يستعيد الصدارة مجدداً

مع ختام منافسات الأسبوع السادس، استعاد فريق Team Falconsصدارة ترتيب بطولة الأندية، مستفيداً من أدائه القوي وحصوله على المركز الثالث في كل من لعبتي PUBG: BATTLEGROUNDS وRocket League. ورغم غيابه عن منصات التتويج في Teamfight TacticsوTEKKEN 8، إلا أن هذا الأداء كان كافياً ليتفوق على منافسه المباشر Team Liquid الذي تراجع إلى المركز الثاني.

ومع تبقي ثلاث بطولات فقط في الأسبوع الختامي، تزداد حدة المنافسة وتشتعل الأجواء، إذ يتوقع أن يكون هذا الأسبوع حاسماً في تحديد هوية بطل الموسم. وفي الوقت نفسه، يحتل فريق Team Vitality المركز الثالث، محتفظاً بآماله في المنافسة، بينما تتشارك فرق Twisted MindsوVirtus.pro المركز الرابع، ويتطلب منها تحقيق نتائج مثالية في البطولات المتبقية للحفاظ على فرصها في سباق اللقب.

ويختتم مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة (NGSC2025) أحداث كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، حيث يعُد الحدث الرئيسي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ويعتبر منصة حيوية تجمع كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة الرياضات التقليدية، والرياضات الإلكترونية، والألعاب، والترفيه، والتكنولوجيا، والأعمال تحت سقف واحد. وصُمم مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة ليكون المنتدى العالمي الرائد الذي تلتقي فيه الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة والترفيه في الرياض، وهو ملتقى صانعي القرار، ويركز على المستقبل، ويكرس جهوده للتعاون الاستراتيجي الهادف.