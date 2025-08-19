كشف نتائج المرحلة الأولى للتقييم.. 10 معايير لتقييم المتاجر الإلكترونية

البلاد (الرياض)

كشفت وزارة التجارة أمس (الاثنين) عن نتائج تقييم المتاجر الإلكترونية؛ لأبرز 100 متجر إلكتروني، وذلك ضمن المرحلة الأولى لعملية التقييم، التي تهدف في الأساس إلى رفع امتثال المتاجر الإلكترونية، وحفظ وحماية حقوق المتسوقين، وتمكين الارتقاء بخدمات المتاجر المقدمة للمتسوقين.

واعتمد التقييم على 10 معايير أساسية؛ تشمل توفر سياسة لحماية بيانات المستهلك والخصوصية على المتجر، وتوثيق رابط المتجر الإلكتروني في السجل التجاري، وإبراز الرقم الضريبي.

ووضعت المعايير أيضًا- في عين الاعتبار- جميع التراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسية للمتجر، وإبراز رقم السجل التجاري، وكذلك جميع التراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسية للمتجر.

ويعنى التقييم أيضًا بالمتطلبات العامة للتجارة الإلكترونية؛ بما في ذلك توثيق المتجر الإلكتروني في منصة المركز السعودي للأعمال، وتوفر سياسة للاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال على المتجر، وتوفر سياسة حقوق وواجبات المستهلك للشحن والتوصيل على المتجر، وتوفر سياسة للتعامل مع شكاوى ومقترحات العملاء على المتجر.

وشملت المعايير أيضًا: توفر آيقونة “تواصل معنا” في مكان واضح في المتجر الإلكتروني، ووجود موقع إلكتروني آمن وبجودة عالية من حيث سرعة الموقع، وسهولة الاستخدام، ورابط “https” يتوفر لديه حماية الأمن السيبراني.

ويجري في الوقت الحالي، العمل على تقييم مجموعة من المتاجر الإلكترونية؛ ستكون مدرجة ضمن المتاجر المعلن عنها في المرحلة الثانية.