تمكين المشاركين وتعزيز مهاراتهم ..«سدايا»: البدء في التسجيل لمعسكر «وكلاء الذكاء الاصطناعي»

البلاد (الرياض )

كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، عن انطلاق معسكر”بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي” بالشراكة مع (groq)، وذلك ضمن جهودها لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوسيع دائرة الاستفادة من تقنياته المتقدمة.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين، وتعزيز مهاراتهم عبر رحلة تدريبية عملية، تنتهي بتنفيذ مشروع تطبيقي باستخدام بُنية (groq) المتقدمة، ويجمع بين الاستدلال الفوري (RAG)، وأنظمة المراقبة الذكية، إضافةً إلى تصميم وتطوير وكلاء ذكاء اصطناعي صوتيين ونصيين باستخدام أدوات (groq)، وبناء تطبيقات ذكاء اصطناعي عالية الكفاءة عبر (groq API).

يأتي المعسكر امتدادًا لجهود “سدايا” المستمرة التي تستهدف بناء القدرات الوطنية، وتمكين الكفاءات من أدوات المستقبل، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا عالميًا رائدًا في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

ويمكن للراغبين بالالتحاق بالبرنامج التسجيل عبر الرابط:

https://sdaia.gov.sa/ar/Sectors/BuildingCapacity/academy/bootcamps/Pages/AIAgentsDevelopmentGroqProgram.aspx، حيث تنتهي فترة التسجيل يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، على أن يبدأ المسار التدريبي اعتبارًا من 7 سبتمبر 2025، بواقع 3 أيام حضورية.